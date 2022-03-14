Mardin'de kar tatili

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Mardin’de etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Savur, Yeşilli, Mazıdağı, Derik ve Ömerli ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

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