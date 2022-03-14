Badem ağaçları gelin gibi süslendi

Mardin'de erken açan badem ağaçları, bembeyaz çiçekleri ile görenleri hayran bıraktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar köyünde badem yetiştiriciliği önem taşıyor. Birçok kişinin sadece çağla yemek için bile gelmeyi tercih ettiği köyün muhtarı Abdulvahap Türk, badem ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını belirtti.

Normalde nisan ayının başlarında ağaçların çiçek açmaya başladığını aktaran Türk, “Badem çiçekleri bu yıl biraz erken açtı. Hava sıcaklığı ve yağmurun az yağması ile çiçekler çok erken açmaya başladı. Gelin gibi çok güzel açmışlar. Çağladan verim almak ile ilgili şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Bu durum hava şartlarına bağlı. Dolu yağmazsa güzel bir verim alacağımızı düşünüyoruz. Köyümüzün çağlası çok meşhurdur. Çevreden herkes buraya gelir çağla yer, gider. Çok da güzel misafir ederiz gelenleri. Gelip çağlalarını yiyip giderler” dedi.

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