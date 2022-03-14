Mardin’de zirai don uyarısı

Meteoroloji, Mardin için zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün itibariyle 17 Mart saat 09.00’a kadar bölge genelinde tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği yerlerde hafif zirai don bekleniyor. Başta üreticiler olmak üzere vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

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