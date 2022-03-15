Kızıltepe’de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

İlk kez tanıttı! En eski fotoğraf

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde görev yapan polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polis memuru Himmet Şahin (48), dün akşam izin gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin’in kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Afyonkarahisar doğumlu Himmet Şahin’in cenazesinin defnedilmek üzere bugün memleketine gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.