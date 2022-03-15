Mardin'de güneşli havada kar yağdı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Mardin'de soğuk havaların ardından güneşli havada kar yağdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 gün boyunca soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından Mardin, güne güneşli başladı. Güneşli havada başlayan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü.

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