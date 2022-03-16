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Mardin'de 9 şehit yakınına devlet övünç madalyası verildi

İHA

Mardin'de düzenlenen törenle 9 şehit yakınına devlet övünç madalyası verildi.

Mardin'de 9 şehit yakınına devlet övünç madalyası verildi

Mardin’de düzenlenen törenle 9 şehit yakınına devlet övünç madalyası verildi.
Mardin’in Artuklu ilçesinde "Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratlarının Takdim" töreni gerçekleştirildi. İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen törene Mardin Valisi Ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Jandarma Alay Komutanı Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, siyasi parti başkanları ve şehit aileleri katıldı. Törende Mardin’de terörle mücadelede şehit olan 8 köy korucusu ve 1 uzman çavuşun ailelerine devlet övünç madalyası ve beraatları takdim edildi.
Bugün 9 şehit yakınına, aziz şehitlerin hatıralarının sonsuza dek unutulmayacağını gösteren, manevi değeri son derece yüksek bir nişan olan Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratlarını tevdi ettiklerini söyleyen Vali Demirtaş, “Sizlere tevcih edilecek Devlet Övünç Madalyalarınız ve Beratlarınız, aziz şehitlerimizin üstün fedakarlığının ve cesaretinin karşılığında, devletimizin ve milletimizin bir şükran ifadesidir. Sayısız medeniyetin konup göçtüğü Anadolu coğrafyasında, bin yıldır yaşayan kadim bir milletin mensuplarıyız. Yüz yıl önce Çanakkale’de, sonrasında Kurtuluş Savaşında yedi düvele verilen mücadelenin benzerlerini, yurt içinde ve sınır ötesinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkan terör örgütlerine karşı bugün de veriyoruz. Buradan bir kez daha ifade etmeliyim ki, gözünü bu topraklara dikenlerle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” dedi.
Vali Demirtaş, her bir karışı aziz şehitlerin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların aziz hatıralarını, asla çiğnetmeyeceklerini ve oynanmaya çalışılan oyunları bertaraf edecek; teröre, terör yandaşlarına ve onların hamilerine en güzel cevabı vereceklerini belirtti.
Biliyoruz ki hakka yürüyen her bir neferimiz, aziz vatanımız için kendi canlarından, umutlarından, geleceklerinden, ailelerinden, evlatlarından vazgeçmişlerdir şeklinde vurgu yapan Vali Demirtaş, “Onların kahramanlıkları sayesinde bugün bizler bu coğrafyada söz söylüyoruz. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek; acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek; Devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Rabbim milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daim eylesin. Her sebeple birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirsin. Bizi bize düşürmeye çalışanlara, milletimizin arasına nifak sokmaya, fitne, fesat çıkarmaya çalışanlara asla fırsat vermesin” diye konuştu.
Vali Demirtaş konuşmasının sonunda tüm şehitlere Allah’tan rahmet, kahraman gazilere minnet duygularını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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