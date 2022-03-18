Mardin güne karla uyandı

Mardin’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar beyaz örtüyle uyandı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla kent beyaza büründü. Yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. İlerleyen saatlerde kar yağışı yerini sağanağa bıraktı. Bölgede son bir ayda yağan kar ve yağmurla kuraklık endişesi son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.