Mardin’de 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

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Mardin’de 18 Mart Çanakkale Zaferi düzenlenen törenle kutlandı.

Artuklu ilçesinde Selen Kışlası’nda düzenlenen törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’anı Kerim tilaveti, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Çanakkale türkülerinden oluşan müzik dinletisi ile devam etti. Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı gösteri ile program son buldu.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70’nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti başkanları, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

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