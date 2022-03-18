Mardin’de zirai don uyarısı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden Mardin için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün itibariyle 21 Mart saat 09.00’a kadar bölge genelinde tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği yerlerde hafif zirai don beklendiği bildirildi.

Başta üreticiler olmak üzere vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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