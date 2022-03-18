Mardin’de zirai don uyarısı

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden Mardin için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün itibariyle 21 Mart saat 09.00’a kadar bölge genelinde tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği yerlerde hafif zirai don beklendiği bildirildi.
Başta üreticiler olmak üzere vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.