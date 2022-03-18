Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitlik ziyareti

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mardin Selen Kışlası Şehitliğini ziyaret etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mardin Selen Kışlası Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette şehitlerin ruhları için Kur'anı Kerim okunup dualar edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.