Nusaybin Kaymakamı ve Cumhuriyet Başsavcısı kan bağışında bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Kızılay'ın standına gelerek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Nusaybin Şubesi vatandaşların kan bağışında bulunması için Cumhuriyet Meydanında stant kurdu. Kızılay’ın kan bağışı standına gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı ile Cumhuriyet Başsavcısı Can, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu. Kayabaşı ve Can, kan bağışından sonra bir süre görevliler gözetiminde kaldıktan sonra kan bağışı standından ayrıldı.

Kan bağışında bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Kayabaşı, kan bağışının önemine değindi. Kan vermenin hayat kurtardığını belirten Kayabaşı, buna dikkat çekmek amacıyla kendisinin de kan bağışında bulunduğunu ifade etti.

