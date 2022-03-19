Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak devlet hastanesinde tedavi altınan alınan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor. (DHA)Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-03-19 14:44:09



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