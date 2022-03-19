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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

İHA

Mardin’de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

Mardin’de gün içinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar son 10 yılda yağan karın 5 günde yağmasına sevindi.
Mardin'de gün içinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir yine beyaza büründü. Uzun yıllardır kar yağışının çok az görüldüğü Mardin’de bu yıl Mart ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen devam eden kar yağışı mutlu ederken, zorlukları da beraberinde getirdi.
Neredeyse 10 yıldır bu kadar kar yağışı görmediğini ifade eden vatandaş Ferhan Demir, bir yandan mutlu olduklarını, bir yandan da yollardan dolayı sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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