Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

Mardin’in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı. Ölen 3 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur olduğu öğrenildi.
Sabah saatlerinde Yeşilli ve Ömerli karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Ailesi ile birlikte Mardin’in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olduğu kaydedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.