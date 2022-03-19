Mardin’de kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Mardin’in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.

Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sisli havanın etkisi ile Mardin Diyarbakır karayolunda görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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