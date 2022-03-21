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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

İHA

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, KızıltepeCeylanpınar yolu Alakuş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 CYB 37 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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