Yağışlar çiftçiye umut oldu, şimdi gözler nisan yağmurlarında

Mardin’de kuraklık endişesiyle tarım yapan çiftçilerin yüzü yağışların gelmesiyle güldü. Çiftçiler, aynı yağışları nisan ayında da bekliyorlar.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de, yağışlarla birlikte çiftçinin yüzü güldü. Çiftçiler kuraklık endişesiyle ekim yaparken son 1 ayda gelen yağışlar çiftçilere ve ülke tarımına umut oldu. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Erbey, şimdi ise nisan yağmurlarıyla rekoltede yeni rekor beklediklerini söyledi.

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbey, ülkenin tahıl ambarının yüzde 25’ini karşılayan Mardin’de geçen sene pandemi ile birlikte çok büyük bir kuraklığın yaşandığını belirtti. Birçok yerde su olmadığı için çiftçinin mahsulünün yandığını hatırlatan Erbey, “Biçerdöver tarlaya giremedi. Biz bu sene meteorolojik uyarılara baktığımızda tohum ektik ama suyun ve yağışın olmayışı üretimin nasıl olacağı ile ilgili bizi düşündürdü. Çiftçilerimizin bu kuraklıkla nasıl mücadele edeceğini düşünürken Allah’a şükür Mardin’de 23 yılda beklediğimiz kar yağışı 1 ay içinde geldi” dedi.



“Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz”

Tam da üst gübre atım döneminde, baharda yeterli derecede yağış geldiğini kaydeden Erbey, “Biz ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz. Hem sulu hem de kuru alanda çitçimizin yüzü güler, mahsulü artar ve bölgemizde 6’ıncı aydan sonra hasat başlar. Türkiye’nin her yerine buradaki kaliteli buğday, arpa, mercimeği göndereceğiz. Allah, bize mart ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan yağmuru gelse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur” diye konuştu.



“Kuraklık endişesiyle bizi sadece korkutmadılar, felç ettiler”

Özellikle nisan yağmurlarını beklediklerini ifade eden çiftçi Sait Dündar, “Şimdiki yağışlar normal. Nisan ayında bir eksiklik olursa zarar görürüz. Şu anki gibi devam ederse, bu hızla giderse rekolte yüksek olur. Kuraklık endişesiyle bize sadece korkutmadılar, felç ettiler. Buğdayın can damarı olan o yağmur yağmasaydı biz sulamaya başlayacaktık. Onda da elektrik sorunu var, huzursuzluk var. Ama şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisan ayında da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.