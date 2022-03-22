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Artukbey Kahve’ye bir ödül daha

İHA

Artukbey Kahve’ye bir ödül daha

Artukbey Kahve, “Hijyensiz Okul Kalmasın” sloganı ile düzenlenen ödül töreninde Uluslararası Temiz TV ödülünü aldı.
Geleneksel olarak bu yıl 9.'su organize edilen "Türkiye'de Hijyensiz Okul Kalmasın" projesi adıyla gerçekleşen gecede, kendi alanlarında başarılarını elde etmiş, iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatının renkli isimleri, ödüllerini aldı. Ödüller ilk etapta sektör ve sektör paydaşlarından oluşan başarılı firmalara ve müteşebbis isimlere verildi.
Gecenin önemli katılımcılarından olan, Türkiye ve yurt dışında çeşitli başarılara imza atan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertum, ödülünü SHK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Korkmaz'dan aldı. Yertüm, "Kadim şehir Mardin'den yola çıkarak köklü bir hizmet anlayışı ile dünya arenasına markamızı anlatmaya devam edeceğiz. Geceyi düzenleyen başta SHK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Korkmaz'a teşekkür eder, Hakkı Bey ve Temiz TV ailesine teşekkür ederim" dedi.

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