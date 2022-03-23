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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Dualı Gömlekler Sergisi’ Mardin’de açıldı

İHA

‘Dualı Gömlekler Sergisi’ Mardin’de açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde bulunan ‘Dualı Gömlekler Sergisi’ Mardin’de açıldı.
Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Mehmet Vanlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişilik ekibin 8 yıllık çalışmaların ardından celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı 24 gömlek Mardin’de sergilendi. Kare ve yıldız gibi geometrik şekillerin yanı sıra Kademi Saadet, Süleyman mührü, Zülfikar ve lale gibi anlamlı motiflerin yer aldığı ve Osmanlı padişahlarının savaş kazanmak, nazardan korunmak ve şifa bulmak gibi pek çok sebeple giyindikleri "Dualı Gömlekler" sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik katıldı.
Gençlik ve Spor bakanlığının himayelerinde bu serginin açıldığını kaydeden Mardin valisi Büyükşehir Belediye başkan vekili Mahmut Demirtaş, “Hakikaten çok güzel dualı gömlekler sergisi adı altında bir sergi. Çok güzel eserler var. 24 gömlek var burada. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Hepsinin üzerinde İslam'ın tüm motifleri kullanmışlar. Ayetler, hadisler ve surelerin olduğunu görüyorsunuz. Her gömleğinde bir hikayesi var. Özellikle Mardinli vatandaşlarımızı bu serginin açıldığı günden itibaren 5 gün kadar burada sergilenecek buraya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın gelip bu sergiyi gezmelerini istiyorum. Aslında tüm Türkiye'nin bu sergiyi mutlaka görmelerini arzu ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem gençlerin hem orta yaşlıların hepimizin tüm insanlarımızın yani ben bu ülkenin vatandaşıyım diyen herkesin gelip bu sergiyi görmesi lazım. Çok güzel, muhteşem bir sergi tebrik ediyorum” dedi.
20 yıllık teship sanatçısı olduğunu bildiren Ayşe Vanlıoğlu, “8 yıldır gömlek projesini tasarlıyoruz. Buraya 24 tane eser getirdik. 24 eser ikiye ayrılıyor. Bir tasarım eserleri bir de replikalar. Yani padişah gömleklerinin replikaları. Gömleklerin üzerinde üç çeşit yazı var. Celi, sülüs, rika ve kufi yazılar var. Koruyucu ayeti kerimeler gömleklerin üzerinde mevcut. Japonya, Almanya'da Arnavutluk’ta sergi açtık. Yurt içinde de Erzurum, Ankara ve son olarak ta Mardin'e geldik” diye konuştu.

“Bu gömleklerin yapımına Kasidei Bürde’nin gömlek üzerine yazıldığını öğrenince başladım”
Yola çıkma Kasidei Bürde’yi dinlemekle oldu. Kasidei Bürde'yi çok merak ettim. Çok hoş geldi kulağıma daha sonra araştırdım. Kasidei Bürde'nin o çok güzel olan hikayesini dinledim ve gömleğin üzerine yazıldığını öğrendim. Oradan yola çıktım ama bize çok farklı kapılar açıldı. Farklı alanlara yöneldik. Bu işin bu ilmin ne kadar derin olduğunu biz yola çıktıktan sonra fark ettik. Ekip kalabalık olduğu için 3 ayda, 6 ayda ve 1 ayda yaptığımız oldu ama gömlekler çok kısa sürede bitmiyor” şeklinde konuştu.

“Dualar gömleklere ayın belirli evrelerinde yazılıyordu”
Osmanlı nakkaşları tarafından bir gömleğin yapımının 34 yıl sürdüğünü bildiren Doç. Dr. Mehmet Vanlıoğlu, “Çünkü gömleğini yapımında astrolog, hattat, ilim adamları vardı. Örneğin astrolog gömleğe duanın ayın belirli evrelerinde yazılacağını söylüyordu. Başka zamanlarda yazılmaması gerektiğini bildiriyordu. Hattat o evrede yazıyor ve o evre bittiğinde kalemi bırakıyordu. Daha sonra tekrar ayın aynı evreye gelmesi bekleniyordu. Duaların yazımı için bu yüzden uzun sürüyordu” dedi.

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