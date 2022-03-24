Özhaseki: Tarihe karşı bir sorumluluğumuz var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki: Tarihe karşı bir sorumluluğumuz var

DHA

Özhaseki: Tarihe karşı bir sorumluluğumuz var


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Biz sıradan bir parti değiliz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bizim tarihe karşı bir sorumluluğumuz var. Medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var. Biz yerimizde duramayız" dedi.
Mardin'de AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partililere hitaben bir konuşma yaptı. Özhaseki, partililerin AK Parti iktidarında yapılan hizmetleri başını dik bir şekilde her yerde söylemeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Biz sıradan bir parti değiliz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bizim tarihe karşı bir sorumluluğumuz var. Medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var. Biz yerimizde duramayız. Bizim liderimiz de sıradan bir partinin genel başkanı değil. AK Parti ailesi olarak bizim 20 yıllk AK Parti iktidarımızda yaptıklarımızdan dolayı, lütfen hepiniz başınızı dik tutun. Alnınız açık, hiç çekinmeden her yerde söyleyebilirsiniz. Çünkü geriye doğru bakıldığı zaman bizim 20 yıllık iktidarımız döneminde yapılan ne iş varsa 70-80 yıllık iktidarların yaptığını toplayın 3'le çarpın o kadar iş yapmışızdır. Bunu söylerken geçmiş iktidarlarda iş yapan insanları karalamak için söylemiyorum. Böyle bir derdim yok. Ama biz öyle bir gayretle iş yaptık ki geçmişte yapılanların hepsinin misliyle daha fazlasını yaptık."
'BÜTÜN HAYIRLI İŞLERE KARŞI ÇIKMAYA DA DEVAM EDİYORLAR'
Muhalefetin her projelerine karşı çıktığını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:
"Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastaneleri'nden bahsettiği zaman neler söylememişti bu muhalefet bir düşünün şimdi. Gerçi diyeceksiniz ki; ya hangi hayırlı iş oldu da bunlar konuşmadı ki ? Zamanında İstanbul'da boğaz köprüsü yapıldı, 'burada mutlu azınlık geçecek', 'Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket' diyerek bizim sol kafalar karşı çıktılar. GAP yapıldı ona karşı çıktılar. Marmaray yapılır ona karşı çıkarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken  ana muhalefetin başındaki yalanları ile meşhur olan zat,  'Bu yapılan iş çok yanlış, buraya uçak inmez, çıkmaz' nasıl laflar ama tam kendisine yakışır şekilde. Şimdi kendi de inip çıkıyor merak etmeyin. İstanbul Havalimanı'nın da yapılmasına karşı çıktılar. Hepsine bir kulp uydurarak. En son Çanakkale Köprüsü yapıldı, sesini çıkaramadılar, buna da '5 müteahhit' falan demeye başladılar. Orada iki tane Koreli var, yapan yerli firmalardan bir tanesi eski CHP milletvekili, birisi de Nihat Özdemir. Dört kişi var. Peki kardeşim başka insanlar vardı, ihalelere girdiler de onların elinden mi alındı? Daha düşük fiyat verenler vardı da onlara verilmedi, özel bir tercihle mi bunlara verildi ? İş iftira, at atabildiğin kadar, söyle yalanları ne kadar izi kalırsa. Bütün hayırlı işlere karşı çıkmaya da devam ediyorlar. Milli savunma sanayisinde, Amerikalılar, paramız ile alacağımız silahları dahi vermezdi, paramızla almak istiyorduk. Aynı adamlar, PKK'lılara, bölücü örgüte bedava veriyorlar ve eğitimini de kendileri veriyor. Şimdi kendi yaptığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, Altay tanklarımız ile savaşıyoruz. Bunlar bizim yüz akımız. Dünyaya satıyoruz bunları." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-03-24 16:34:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Dualı Gömlekler Sergisi’ Mardin’de açıldı
YEREL HABERLER ‘Dualı Gömlekler Sergisi’ Mardin’de açıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de
YEREL HABERLER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ...
Mardinli minik Ronaldinho devlerin radarında Henüz 9 yaşında, U11 Futbol Ligi'nde 9 maçta 42 asistlik performans Mardinli Ronaldinho lakaplı 9 yaşındaki çocuk, 9 maçta 42 asistlik performansıyla Tanju Çolak’ın radarında
YEREL HABERLER Mardinli minik Ronaldinho devlerin radarında Henüz 9 ...
Artukbey Kahve’ye bir ödül daha
YEREL HABERLER Artukbey Kahve’ye bir ödül daha
Yağışlar çiftçiye umut oldu, şimdi gözler nisan yağmurlarında
YEREL HABERLER Yağışlar çiftçiye umut oldu, şimdi gözler nisan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.