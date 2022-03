Özhaseki: Tarihe karşı bir sorumluluğumuz var

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Biz sıradan bir parti değiliz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bizim tarihe karşı bir sorumluluğumuz var. Medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var. Biz yerimizde duramayız" dedi.

Mardin'de AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partililere hitaben bir konuşma yaptı. Özhaseki, partililerin AK Parti iktidarında yapılan hizmetleri başını dik bir şekilde her yerde söylemeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz sıradan bir parti değiliz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bizim tarihe karşı bir sorumluluğumuz var. Medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var. Biz yerimizde duramayız. Bizim liderimiz de sıradan bir partinin genel başkanı değil. AK Parti ailesi olarak bizim 20 yıllk AK Parti iktidarımızda yaptıklarımızdan dolayı, lütfen hepiniz başınızı dik tutun. Alnınız açık, hiç çekinmeden her yerde söyleyebilirsiniz. Çünkü geriye doğru bakıldığı zaman bizim 20 yıllık iktidarımız döneminde yapılan ne iş varsa 70-80 yıllık iktidarların yaptığını toplayın 3'le çarpın o kadar iş yapmışızdır. Bunu söylerken geçmiş iktidarlarda iş yapan insanları karalamak için söylemiyorum. Böyle bir derdim yok. Ama biz öyle bir gayretle iş yaptık ki geçmişte yapılanların hepsinin misliyle daha fazlasını yaptık."

'BÜTÜN HAYIRLI İŞLERE KARŞI ÇIKMAYA DA DEVAM EDİYORLAR'

Muhalefetin her projelerine karşı çıktığını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastaneleri'nden bahsettiği zaman neler söylememişti bu muhalefet bir düşünün şimdi. Gerçi diyeceksiniz ki; ya hangi hayırlı iş oldu da bunlar konuşmadı ki ? Zamanında İstanbul'da boğaz köprüsü yapıldı, 'burada mutlu azınlık geçecek', 'Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket' diyerek bizim sol kafalar karşı çıktılar. GAP yapıldı ona karşı çıktılar. Marmaray yapılır ona karşı çıkarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken ana muhalefetin başındaki yalanları ile meşhur olan zat, 'Bu yapılan iş çok yanlış, buraya uçak inmez, çıkmaz' nasıl laflar ama tam kendisine yakışır şekilde. Şimdi kendi de inip çıkıyor merak etmeyin. İstanbul Havalimanı'nın da yapılmasına karşı çıktılar. Hepsine bir kulp uydurarak. En son Çanakkale Köprüsü yapıldı, sesini çıkaramadılar, buna da '5 müteahhit' falan demeye başladılar. Orada iki tane Koreli var, yapan yerli firmalardan bir tanesi eski CHP milletvekili, birisi de Nihat Özdemir. Dört kişi var. Peki kardeşim başka insanlar vardı, ihalelere girdiler de onların elinden mi alındı? Daha düşük fiyat verenler vardı da onlara verilmedi, özel bir tercihle mi bunlara verildi ? İş iftira, at atabildiğin kadar, söyle yalanları ne kadar izi kalırsa. Bütün hayırlı işlere karşı çıkmaya da devam ediyorlar. Milli savunma sanayisinde, Amerikalılar, paramız ile alacağımız silahları dahi vermezdi, paramızla almak istiyorduk. Aynı adamlar, PKK'lılara, bölücü örgüte bedava veriyorlar ve eğitimini de kendileri veriyor. Şimdi kendi yaptığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, Altay tanklarımız ile savaşıyoruz. Bunlar bizim yüz akımız. Dünyaya satıyoruz bunları." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-03-24 16:34:42



