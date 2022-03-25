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Karton gibi katlanan TIR’dan şoför yaralı kurtuldu

İHA

Karton gibi katlanan TIR’dan şoför yaralı kurtuldu

Mardin’de bir TIR, önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, KızıltepeCeylanpınar yolu Denktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 47 ARR 928 Plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamete doğru seyir halinde olan başka bir TIR’a arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle TIR, karton gibi katlanarak hurda yığınına dönerken şoför bulunduğu yerde sıkışıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför kaza bölgesine ulaşan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığın bağlı Kızıltepe ve Derik itfaiye grup amirliklerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Şoföre yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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