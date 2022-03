Turistler kış mevsimine aldırış etmeden Mardin’e akın ediyor

Havaların soğuk olmasına aldırış etmeyen yerli ve yabancı ziyaretçiler Mardin’i gezmeye geliyor.

Bu yıl bahar ayları Mardin’de kış mevsimini aratmıyor. Tarih, kültür ve inanç mozaiği olan Mardin soğuk havalarda da ziyaretçi akınına uğruyor. Kasimiye, Zinciriye medreseleri ve Ulu Cami gibi birçok tarihi yapı gelen turistlerle dolup taşıyor. Adana’dan grup olarak geldiklerini belirten Dr. Leyla Sağlamtimur, ”Biz Mardin’i çok merak ediyorduk. Daha önce gelen arkadaşlarımız mutlaka görmemiz gereken bir yer olduğunu söyledi. Medeniyetler şehri ve kültürlerin buluştuğu bir şehir dediler. Onun üzerine bizde organizasyonumuzu yaptık. Kara kış demeden geldik. Şu anda eski Mardin’i geziyoruz. Her taraf çok güzel tarihi taş binalar ve tarihin korunması çok güzel bir şey. Aynı zamanda bakımlı ve düzenli bir şehir. Yaşlılar haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz bu gezide biraz yorulduk. Merdivenleriniz bizi çok yordu. Onun dışında her şey çok güzel. Kasimiye ve Zinciriye medreselerini, Kırklar ve Protestan kiliselerini gördük. Şu anda Ulu Cami’deyiz. Ulu Cami’de de özellikle dualarımızı etmek istedik. Onun için buradayız” dedi.



“Mardin bir dünya şehri”

Ramazan ayı öncesinde burayı ziyaret etmek istediklerini belirten Hayırlı Akça, ”Buranın çok güzel bir kültür şehri olduğunu gördük. En önemlisi Zinciriye Medresesi’ni çok beğendik. Burada astronominin, robotların ilk kez ElCezeri tarafından tasarlandığını gördük. Mardin bir dünya şehri. Zaten bütün dünyadaki şehirler hep gizli olan ve ulaşılamayan yerlerde. Ulaşılamayan her şey çok güzeldir. Mardin’de bunun gibi ulaşılamayan bir şehir. Zor çıkılan zor gezilen bir şehir. Bu anlamda çok orijinal ve değişik bulduk. İnsanları çok güzel ve sıcak. Arkadaşlarımız kahve içmeye gitmişler fevkalade ikramlarda bulunmuşlar. Gönlü de cömert insanlar, dolayısıyla sevdik buraları" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.