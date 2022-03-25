Mardin'de dolu yağışı etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’de gündüz saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Artuklu ilçesinde gündüz saatlerinde ilçe merkezinde dolu yağışı başladı. Aniden bastıran ve yaklaşık 6 dakika etkili olan dolu yağışıyla cadde, sokak ve araçlar beyaz örtü altında kaldı. Yağışın ardından kayganlaşan caddelerde araç sürücüleri yavaş ilerlerken, bazı esnaf iş yerlerinin önünde 5 santime ulaşan dolu yığınlarını temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.