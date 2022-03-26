Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Artuklu ilçesi Yeşilli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 3 araç hızını almayarak çarpıştı. 112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ArtukluYeşilli yönünde trafik akışı durdu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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