Mardin'de kar bahar dinlemiyor

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Mart ayının son günleriyle beraber Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü.

Türkiye genelinde bahar mevsiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mardin'de de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirirken vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

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