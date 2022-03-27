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Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası sona erdi

DHA

Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası sona erdi


Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu'nca; 2016 yılında makamına bırakılan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına bu yıl Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi. Dereceye girenler madalyalarını aldı. 
Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle, 10 Kasım 2016´da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına bu yıl ilçede düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi. İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk tepesinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan da hazır bulundu. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemezken, 3 günün sonunda dereceye girerek 1'inci olan Adem Keskin, 2'nci olan Şit Atış ve 3'üncü gelen Yılmaz Toksoy madalyalarını Vali Mahmut Demirtaş'tan aldı. Şampiyonanın kadınlar kategorisinde dereceye girerek 1'inci olan Kübra Bozlak, 2'nci olan Elif Nur Bitmez ve 3´üncü olan Nevruz Atış Palamut da madalyalarını İlçe Kaymakamı Evren Çakır'dan aldı. 
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babasıyla telefonda görüştüğünü belirterek, "Derikli kardeşlerimize selamları vardı. Onun hatırasına bugün yamaç paraşütü düzenliyoruz. Federasyona katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik ülkemizde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-03-27 19:08:17

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