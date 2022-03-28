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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü yapıldı

İHA

Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü yapıldı

– Mardin’in Derik ilçesinde şehit edilen Muhammet Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi.
Mardin'in Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası festivali düzenlendi.
Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılan festivalde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına yapıldı. Festivale Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Spor ve Gençlik İl Müdürü Beytullah Birlik, Derik Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mert Özbilek, Spor ve Gençlik İlçe Müdürü Mustafa Dursun, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi’ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesinde gerçekleştirildi. Hedef Şampiyonasına 19 ilden 6’sı kadın 44 paraşütçü yarıştı.

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