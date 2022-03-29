Nusaybin'de kaza: 3 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde önce sinyalizasyon, ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu´nda stadyum kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 47 PK 222 plakalı kamyonet, sinyalizasyon direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Her iki direğin de devrildiği kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, direklerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-03-29 13:28:02
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