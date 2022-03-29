Nusaybin’de E-Sınav Merkezi açıldı

Nusaybin’de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ESınav Merkezi faaliyete girdi.

Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu ek binasında kurulan ESınav Merkezi’nin açılışına katılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürleri, Okul Müdürü Hakkı Korkut ve Okul Müdürleri tarafından karşılandı.

Daha sonra ESınav Merkezi’ndeki ESınav Uygulama Sınıfını ziyaret eden Kaymakam Kayabaşı, deneme sınavında denetimlerde bulunarak çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin’den bilgi aldı.

Nusaybin’in her geçen gün birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da geliştiğini ifade eden Kaymakam Kayabaşı, ESınav Merkezi’nin kurulmasıyla birlikte tüm ESınavların ilçemizde gönül rahatlığıyla yapılabileceğini ifade etti.

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