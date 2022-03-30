Turizm elçisi Korzay Mardin'i lezzetiyle tanıttı

Dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerle sosyal medyada tanıtım yaparak turizme destek sağlayan Gül Korzay Mardin'e has mavi badem şekerini tanıttı.

Dünyanın birçok noktasına gerçekleştirdiği gezi turlarıyla sosyal medyada tanıtım yaparak turizm elçisi haline gelen içerik üretici Gül Korzay, Mardin'e has mavi badem şekeri ile turistlere çağrıda bulundu. Korzay, "Geçen haftalarda yıllardır merak ettiğim Mardin’i keşfe gittim. Kadim şehir Mardin’de beni birden çok etkileyen yapı, kültür ve lezzetle karşılaştım. Bunlardan en ilginç olanı ise mavi bademdi. Mavi bademe hayalet şeker de diyorlar. Mardin’in gastro kimliğine münhasır olan bu şekerlemenin özel bir yapı metodu var. Özellikle ince hayalet diye tabir edilen çeşidi çok ilgi görüyor. Badem şekerinin üzerinde bulunan mavi renk; rengini lahor ağacının kökünden alıyor. Lahor ağacının kökünden çıkan bu mavi özüt renk, eskiden yara yapmasın diye bebeklerin ağzına da sürülürmüş. Ebru boyaları içindeki tek bitkisel içerikli boyaymış lahor kökü boyası. Bu boyayı Mardin’de badem şekerlemesi yapmak için kullanıyorlar ve bu badem Mardinlilerin bayramlarda vazgeçilmez ikramı oluyor” dedi.

Mardin’in tarihi yapısının yanı sıra lezzetinin de önemli yer tuttuğunu dile getiren Korzay, “Ayrıca şekerlemelerin serpme, tarçınlızencefilli, damla sakızlı gibi çeşitleri de vardı. Eğer yolunuz Mardin’e düşerse, o eski sokaklarında gezerken mutlaka hayalet şekeri yemelisiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.