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Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı anma gecesine yoğun ilgi

İHA

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı anma gecesine yoğun ilgi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ‘Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi' düzenledi.
Kültür Turizm ve Sosyal İşlet Daire Başkanlığı, sazı, sözü ve duruşuyla herkesin gönlünde taht kurmuş Türk halk müziği ozanlarından Neşet Ertaş’ı anma adına, 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi' programı düzenledi. Anma gecesine daire başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Sinan Yağmur ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ olarak kaleme aldığı kitabından hareketle Neşet Ertaş’ın hayat serüvenini, sevdasını, sazını ve aramızdan ayrılışını anlattı. Ertaş’ın türküleri ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı sanat akademisi müzisyenleri ve Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi tarafından seslendirildi.
Konser ve söyleşi tadında geçen gecede, Neşet Ertaş’tan seslendirilen türkülere salondakiler de eşlik etti.
Programın ardından Yazar Sinan Yağmur, katılımcıların ücretsiz dağıtılan ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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