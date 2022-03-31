Meteoroloji'den Mardin’e toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Mardin’e toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölgemizin güneyinde Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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