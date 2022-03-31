Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere kentteki tüm alış veriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Raflarda temizlik ürünleri, peçete, çocuk bezi, şampuan ve ıslak gibi ürünlerden birer adet alan ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girdiği tarihteki fiyat ile önceki kasa fiyatı karşılaştırdı. Fiyatlarında indirim yapılmayan ürünler için uyarı ve inceleme başlatıldı. KDV indirimi konusunda firma yetkililerine uyarılarda bulunulduğu bildirildi

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