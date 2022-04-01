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Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin’den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı

İHA

Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin’den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı

Turizm elçisi olarak adlandırılan ve dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerde yaşadıklarını sosyal medyadan duyurup, tanıtım yaparak gittiği bölgelere katkı sunan Gül Korzay, Mardin’den dünyaya yayılan Süryani pizzasını tanıttı.
Mardin’i kadim Mezopotamya ovasının büyülü bir kenti olarak değerlendiren Gül Korzay, Midyat ilçesinde pizza köyü olarak da adandırılan Elbeğendi köyünde Süryaniler tarafından yapılan ve tadı dünyaya yayılan pizzayı sosyal medya hesaplarından tanıttı. Gül Korzay, gittiği köyde karşılaştığı hikayeden çok etkilendiğini belirterek, “Günlerden Cuma, haritada yerini dahi bulamayacağım varlığından bugüne kadar haberdar olmadım Kafro köyü yeni adıyla Elbeğendi’deyim. Kafro köyü sakinlerinin hikayesi biraz hüzünlü. Yıllarca doğdukları topraklara özlem duyanların yıllar sonra Mardin’e dönüp dünyaya nam salan pizzayı misafirleri ile paylaşmak için bir dönüş hikayesi. Kafro köyü sakinleri tamamı Süryani. 1970 ve 80’li yıllarda bölgedeki terör baskısı nedeniyle tamamı Avrupa’nın çeşitli yerlerine göç etmiş. Memleket özlemi ile hasret çeken Kafrolular köylerine geri dönüp eski yıkılmış evlerinin yerine muhteşem güzel villalar yapmışlar. Avrupa’da edindikleri ticari tecrübe ve yetenekler üzerine bir de birlik beraberlik ekleyince bu kuş uçmaz, kervan geçmez köyde muhteşem bir iş başarmışlar. Cumartesi ve pazar günleri yoğunluğa rağmen işletmelerini kapalı tutmayı tercih ediyorlar. Burada en çok etkilendiğim bu oldu amaçları para kazanmanın dışında dini vecibelerini yerine getirmek adına hafta sonu kendilerine ayırıyorlar. Bu köyde ikinci bir dükkan yok. Kadim Mardin’de görülmesi gereken yerler rotası üzerinde mutlaka gitmeniz gereken bir yer kültürüne ve lezzetlerine hayran kaldım. Mardin’den Nusaybin Midyat yolu üzerinde Beyaz Su mevkinde Kafro köyü. Burası yaklaşık 10 taş villadan oluşan, 3040 kişinin yaşadığı bir Süryani köyü. Güneydoğu Anadolu’da yenecek onlarca yerel lezzet dururken neden bu köye gelip İtalya’nın Pizza’sını yemek için kuyruğa girer insanlar. Evet yanlış okumadınız burada kuyruk oluyor hem de 2 saat süren kuyruk ve hiç kimse pes etmiyor bu lezzetleri tatmak için sabırla bekliyor. Hem de o kadar yol geldik ücret ne olursa öderiz kanaatinde olan insanlar hesabı görünce şaşırıyor. Dünyanın en lezzetli pizzasını sadece 70 TL’ye tadabiliyorsunuz, hem de yanında üç farklı el yapımı reyhanlı, sarımsaklı soslar ile gülümseyen yüzlerle edilen servisin tadı başka hiçbir yerde yok” dedi.
Süryaniler tarafından yapılan ve tadı ile nam yapan bu pizzayı duyan yerli ve yabancı turistler Mardin’e giderek pizza köyü olarak da adlandırılan Kafro köyüne uğramadan dönmüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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