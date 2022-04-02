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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de öğrencilere 7 milyon 652 bin TL burs verildi

İHA

Mardin’de öğrencilere 7 milyon 652 bin TL burs verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi burs almak için başvuru yapan 10 bin 620 öğrenciden 7 bin 652’sine biner liralık yardım yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şubat ayı itibariyle Mardin’de üniversite kazanan öğrencilere burs verilmesi planlanmıştı. Kentte üniversite kazanan öğrenciler, Mardin Büyükşehir Belediyesi sitesi üzerinden veya Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na başvuru yapan 10 bin 620 öğrenciden 7 bin 652’sine biner liralık olacak şekilde toplamda 7 milyon 652 bin TL yardım yapıldı. Bugünün ve yarının güçlü Türkiye’sini ve Mardin’ini ihya ve inşa etme gayretiyle gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını dile getiren Vali Demirtaş, “Gerek valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak Mardinli hemşerilerimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha temiz, daha müreffeh bir Mardin hayalini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun, bu çalışmalarımızın karşılığını Mardin sokaklarına, caddelerine çıktığımızda, ilçelerimizi ziyaret ettiğimizde hemşerilerimizin bizlere gösterdiği teveccüh ve tebessümle alıyoruz. Gördüğümüz bu karşılıkla azmimizi, şevkimizi ve gayretimizi yeniliyor; yeni proje ve çalışmalara bismillah diyoruz. Bu yıl 31 Ocak tarihinde başlattığımız örgün eğitim gören üniversite öğrencilerimizin ailelerine yönelik nakdi yardım kampanyası da bu çalışmalarımızdan biridir” dedi.

“10 bin 620 başvurudan 7652’si olumlu sonuçlanarak toplamda 7 milyon 652 bin TL nakdi yardım yapıldı”
Bu yardım kampanyasına 10.620 başvuru aldık ve yaptığımız tetkikler neticesinde bu başvurulardan 7 bin 652’sini olumlu sonuçlandırdıklarını bildiren Vali Demirtaş, “Başvurusu onaylanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ailelerinin hesaplarına 29 Mart tarihinden itibaren 1 bin TL para yardımlarını yatırdık. Böylelikle, Büyükşehir Belediyemizce toplamda 7 milyon 652 bin TL nakdi yardım yapılmıştır. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun.
Evlatlarımızın donanımlı hale gelmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemizin imkânları dâhilinde eğitim desteği yardımlarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizin daha ferah, daha modern ortamlarda istikbale hazırlanması için eğitim yatırımlarımızı da bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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