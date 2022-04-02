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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de üreticilere yüzde 90 hibe ile yem dağıtıldı

İHA

Mardin’de üreticilere yüzde 90 hibe ile yem dağıtıldı

Mardinli üreticilere Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa yapılan 'Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir Projesi' dahilinde yüzde 90 hibeli yem dağıtıldı.
Mardin İl Tarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, bugün Mezopotamya’nın bereketli topraklarında, kent hayvancılığının rotasını değiştirecek fevkalade anlamlı bir projeyi hep birlikte başlattıklarını dile getiren Vali Demirtaş, ‘’Koyunların ilimizde üreme dönemi temmuz ve ağustos aylarına denk gelmektedir. Bilindiği üzere son zamanlarda dünya genelinde küçükbaş hayvancılık sektöründe mevsim dışı gebelik uygulamalarıyla, daha çok kuzu ve süt üretiminin sağlanması için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sekiz ayda bir kuzu üretimi, süt ve et veriminin maksimum düzeye çıkarılması amacına hizmet etmektedir. Bu sayede sütün azaldığı sonbahar ve kış aylarında piyasaya süt arzının sağlanması ve iki yılda üç doğum ve üç yavru verimi elde edilmesi imkanın doğması mümkün olacaktır. Bu da yıllık yavru ve süt veriminde yüzde 50 gibi önemli bir oranda artışı beraberinde getirecektir’’ dedi.
Vali Demirtaş konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir Projesi ile ilimizde mevcut 100 adet işletmede 6 bin adet küçükbaşta mevsim dışı senkronizasyon işlemi uygulayacağız. Bu proje ile sadece proje dahilindeki işletmelerden yıllık fazladan 3 bin adet kuzu ve 18 ton süt verimi elde edeceğiz. Toplam maliyeti 1 milyon 200 bin TL projemizle artık standart bir uygulama haline gelmiş bu metodun ilimiz genelinde yaygınlaşmasını sağlayacak, yetiştiricilerimize bu uygulamanın faydalarını göstereceğiz. Hali hazırda ilimizde yaklaşık 14 bin 328 işletmede, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan, 95 bin 500 büyükbaş hayvan varlığından 500 bin anaç küçükbaş hayvan varlığımız mevcuttur. Bu metodun ilimizde yaygınlaşmasıyla, yıllık fazladan 250 bin adet kuzu üretimi ve 25 bin ton süt üretimi gerçekleştireceğiz. Türkiye geneli 60 milyon 500 bin küçükbaş varlığımız mevcut olup küçükbaş hayvanlardan 40 milyonu koç altı anaçtır. İlimizde başlattığımız proje tüm ülkeye yayarsak yılda 20 milyon ekstra kuzu ve yaklaşık 1 milyon 200 bin ton süt almış oluruz. Bu metot uygulanmaya devam edildiğinde böylelikle ülkemizin et ve süt ihtiyacında dışa bağımlılığımız bitmiş olur. Ayrıca proje dâhilinde bir işletmeye bir ton yem olacak biçimde, yüz işletmeye toplamda 100 ton yem dağıtımını da gerçekleştirerek üreticilerimize yem desteği de sağlayacağız’’ diye konuştu.
Mazıdağı ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Fatma Eliş, kendilerine hibe edilen yemler için Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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