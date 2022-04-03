Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

İHA

Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile çevre köylerinde hububat ekili alanlarda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.
Kızıltepe tarımın, üretiminin, sanayinin ve ticaretin yapıldığı Türkiye’deki bölgelerden biri. 1 milyon 235 bin dekar araziye sahip ilçeyi diğer tarım şehirlerinden ayıran özellikleri de var. Türkiye’nin buğday ambarı diyebileceğimiz Kızıltepe, ülkenin un ihracatının yüzde 22’sini tek başına karşılıyor.
Kızıltepe'de çiftçiler, buğday ve arpadan daha fazla verim alabilmek için gübreleme ile ilaçlama çalışmalarına başladı. Son 3 aydır gelen yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Ekili arazilere gübre ve ilaç atan çiftçiler, nisan yağmurun yağmasını beklemeye başladı. Tarlasını gübreleyen çiftçilerden Mehmet Aydoğan, "Yağışlar bu yıl iyiydi. Yüksek bir verim bekliyoruz. Tarlamızı gübreledik, teknolojinin gelişmesiyle işimiz daha rahat oldu. Eskiden elle atıyorduk gübreyi, şuan ise zirai makinelerle attığımız için işimiz çok kolay hale geldi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de üreticilere yüzde 90 hibe ile yem dağıtıldı
YEREL HABERLER Mardin’de üreticilere yüzde 90 hibe ile yem dağıtıldı
Mardin’de öğrencilere 7 milyon 652 bin TL burs verildi
YEREL HABERLER Mardin’de öğrencilere 7 milyon 652 bin TL burs ...
Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin’den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı
YEREL HABERLER Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin’den dünyaya yayılan ...
Mardin’de güvenlik korucularına ‘hizmet içi eğitim’ semineri verildi
YEREL HABERLER Mardin’de güvenlik korucularına ‘hizmet içi eğitim’ ...
Mardin’de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı Mardin’de 1 ay önce 800’lerde olan vaka sayısı günlük 18’e kadar düştü Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erkan Sanmak: “Bugün yoğun bakıma muhtaç kalmayıp, yoğun bakım servisimizi kapatmamızı aşılara borçluyuz” “Mardin’de Korona virüs aşısında ilk tercih BioNTech, sonra Turkovac"
YEREL HABERLER Mardin’de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren ...
Mardinli iş adamı süne ile mücadele için 300 kınalı kekliği doğaya saldı
YEREL HABERLER Mardinli iş adamı süne ile mücadele için 300 kınalı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.