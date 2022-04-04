Şehit mühendis Gözenoğlu için mevlit programı düzenlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatı sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu için iftar ve mevlit programı düzenlendi.

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları 3 Nisan 2020 tarihinde karakol inşaatında çalışan sivillere saldırması sonucu 27 yaşındaki mühendis Mazlum Gözenoğlu şehit olmuştu. Şehit mühendisin ölüm yıldönümünde iftar ve mevlit programı düzenlendi. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Kur’anı Kerim ve mevlidi şerifin ardından dualar edilip iftar yapıldı.

Bugün yine karalar bağladıklarını söyleyen şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, gururla acıyı birlikte yaşadıklarını ifade etti. Gözenoğlu, “2020 tarihinde 40 günlük Sarya'sının mamasını, çocuklarının rızkı için elinde kalemi, metresi ile suçsuz günahsız işinin başındayken hain, kalleş insanlık düşmanı, özellikle Kürt düşmanı olan bölücü terör örgütü PKK tarafından hunharca, canice, katledilen şehit oğlumuz inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun şehadetinin yıldönümünde büyük acılarla geçirdik ve geçiriyoruz. Onuruna verdiğimiz iftar programına devletimizin yetkilileri, dostlarımız ve akrabalarımızın katılımı ile birazda olsa teselli bulduk. Çok zor bir acı. Allah, kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Bu mübarek ramazan ayında bizlere ve bütün şehit ailelerine bu acıyı yaşatan, sebep olan, sessiz kalan, taraf olanlara Allah'ın laneti, gazabı üzerlerinde olsun. Mevlidimize katılan, yanımızda acımızı paylaşan kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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