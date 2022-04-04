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Turizm elçisi Korzay, doğunun Efes’i olarak anılan Dara Antik kenti tanıttı

İHA

Turizm elçisi Korzay, doğunun Efes’i olarak anılan Dara Antik kenti tanıttı

Dünyanın birçok ülkesini gezerek tanıtımlar yapan ve yaptığı tanıtımları soyal medya hesaplarından paylaşarak insanlara ulaştıran, turizm elçisi olarak adlandırılan blogger Gül Korzay, doğunun Efes’i olarak adlandırılan Dara Antik kentini tanıttı.
Mardin seyahatinde Dara Antik kentini gezen ve buraya hayran kaldığını belirten Gül Korzay, şehir merkezinden 30 kilometre mesafedeki bu tarihi yerin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti. Yolu Mardin’e düşenlerin Dara Antik kentini gezilecek listesinin ilk başına eklemeleri gerektiğini kaydeden Gül Korzay, burada tarihe canlı tanıklık etmenin hazzını yaşadığını söyledi. Korzay, “Kadim şehir Mardin seyahatimde ilginç bilgiler öğrendim. Binlerce yıl önce burada yaşayan insanların günümüze kadar gelmiş kültürleri inanılmaz etkileyici. Bu kez sizlere Mardin’e gittiğinizde gezilecekler listenizin ilk sıralarına muhakkak eklemeniz gereken bir yer tanıtacağım, burası Dara Antik kenti. Buranın ilk ne zaman kurulduğuna dair tarihte kesin bir kaynak bilgi yokmuş fakat bölgede yapılan kazı çalışmalarına göre Dara Antik kenti Mezopotamya uygarlıklarının en önemli ticaret hanlarından biriymiş. Dara, Roma Döneminde bir başka topluluğun saldırılarına karşı bir garnizon kenti olarak kurulmuş. Etrafı dev sur duvarları ile çevrili. Uzunca yıllar bu surların içinde kapalı olarak yaşamak zorunda kaldıklarından, hep su sorunu yaşamış zamanın halkı. Bu sorun Roma döneminin müthiş mühendisliği ile birleşince şu an bir köy evinin altında kalmış olan dev yeraltı sarnıcı ile çözülmüş. İçerisinde hem antik çağa ait pek çok bulguya rastlanılması hem de bir ticaret merkezi olduğu bilgileri ile Dara Antik kenti, Doğu’nun Efes’i olarak da biliniyor. Yıllarca surların arasında yaşamış bu şehrin en önemli yapılarından biri de Dara Nekropolü. Yani antik kent mezarlığı. Önceden bu arazi taş ocağı olarak kullanılmış, daha sonra mezar odalarına dönmüş. 500’lü yıllarda Sasaniler ile yapılan savaş sonu ölen 3000 Romalı askerin kemiklerinin hala durduğu Yeraltı Toplu Mezarı da görmeye değer yerlerden biri. Eğer yolunuz Mardin’e düşerse, listeye eklemeniz gereken bu muhteşem yeri not almayı unutmayın” dedi.
Turizm elçisi, blogger ve sosyal medya fenomeni Gül Korzay, Dara Antik kentinde çektirdiği ilginç ve dikkat çekici fotoğraflarını da paylaşarak insanların mutlaka buraya gitmeleri gerektiğini tavsiye etti.

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