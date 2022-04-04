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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden 20 bin aileye Ramazan yardımı

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesinden 20 bin aileye Ramazan yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme sonucu tespit ettiği 20 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve hasta vatandaşlara yönelik desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında, şehir genelinde sosyal inceleme sonucu daha önce tespit etmiş olduğu ihtiyaç sahibi 20 bin aileye gıda kolisi ulaştıracak. Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan gıda kolisi içerisinde makarna, pirinç, nohut, fasulye, kahvaltılık, yağ gibi temel gıda malzemeleri bulunurken paketler ekiplerce vatandaşların bizzat evlerine teslim ediliyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımları yapacaklarını belirten Vali Demirtaş, “Bu anlamda Sosyal Hizmet Daire Başkanlığımızca sahada yapılan incelemeler neticesinde 10 ilçemizde tespit edilen 20 bin ailemize Ramazan paketlerimizi ulaştıracağız. Çölyak hastalarımıza yönelik çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Yine Ramazan ayı öncesinde eğitim desteğinde üniversitede öğrencisi bulunan Mardin’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak amacıyla 7 bin 652 öğrencimizin hesaplarına 7 milyon 652 bin liralık bir nakdi destekte bulunduk. Ramazan ayında 10 ilçemizde farklı tarihlerde valilik, büyükşehir belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerimizin iş birliğinde iftar programları düzenleyerek vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhuyla; sofralarımızı paylaşacağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz, hep birlikte orucumuzu açacağız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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