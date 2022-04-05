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Ramazan ayında susuzluğun çaresi meyan kökü şerbeti

İHA

Ramazan ayında susuzluğun çaresi meyan kökü şerbeti

– Susuzluğu gidermesiyle bilinen meyan kökü şerbeti, Ramazan ayı ile birlikte Mardin'de en çok tercih edilen içecek olmasıyla yoğun talep görmeye başladı.
Susuzluğa, idrar yolu iltihabına, bronşite, cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaya, metabolizmayı güçlendirmeye ve antidepresan özelliğe sahip olan meyan kökünün sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri ile biliniyor. Onlarca faydası olduğu bilinen meyan kökü şerbetine, Ramazan ayı ile birlikte talep de arttı. Kökü alıcısına kilosu 20 liradan ulaşan meyan şerbeti hazırlanışı ise 1 litre suya 100 gram meyan kökü eklenip yarım saat bekletildikten sonra süzülerek içmeye hazır hale geliyor.
60 yıldır baharatçılık yaptığını söyleyen İsa Gökçeoğlu, meyan şerbetinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Susuzluğu gidermekten, böbrek taşlarını düşürmeye kadar birçok faydası olduğunu aktaran Gökçeoğlu, “Ayrıca idrar yollarını da temizliyor. Yapılışı, 1 litre suya 100 gram meyan kökü koyulup yarım saat beklettikten sonra süzülüp içilir. Meyan kökünü kiloyla satıyoruz. Her vatandaş ramazan ayında 1 kilo alıyor. Alışı 17,5 lira, satışı 20 liradan vatandaşa hizmet. Ramazan’da içsinler diye ucuza satıyoruz” dedi.

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