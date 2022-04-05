Mardin'den Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na katılım

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Okul Sporları Muay Thai Küçükler, 20212022 yılı Minikler ve Yıldızlar KızErkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de başladı. Aralarında Mardin'den de sporcuların bulunduğu 500 kişi, şampiyonada yarışacak.

Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar KızErkek Türkiye Şampiyonası’na Antalya, Ankara, Yalova, Çorum, Muğla, Adıyaman, Mardin, Bolu, Hatay, Mersin, Konya, İzmir ve Kayseri illerinden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda bugün başlayan müsabakalar Perşembe günü final maçlarıyla son bulacak.

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