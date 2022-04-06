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Mardin’de faaliyet gösteren AVM'ye sanata yönelik desteklerinden dolayı plaket

İHA

Mardin’de faaliyet gösteren AVM'ye sanata yönelik desteklerinden dolayı plaket

‘ADA’ adlı tiyatro gösterisine desteklerinden dolayı Mardian Mall AVM’ye plaket verildi.
Deniz Kültür Sanat Ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kuday’ın yönetiminde faaliyet gösteren Gez Tiyatro grubunun, Elif Ceylan yönetmenliğinde sergilenen, Güney Afrikalı Athol Fugardın kaleme aldığı ‘ADA’ adlı tiyatro oyunu 30 Mart 2022’de Atatürk Kültür Merkezi Vali Koçak’lar salonunda seyirciyle buluşmuştu. Cengiz Kuday, tiyatroya desteklerinden dolayı Dilber Ecevit’e plaket verdi. Bölgede sosyal aktivitelerin daha yaygın hale gelmesi adına birçok faaliyet gösterdiklerini belirten Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, “Kültür ve sanat hayatının seviyesinin, kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler dahilinde tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Tiyatronun dinlerin ve dillerin şehri, güzide Mardin açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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