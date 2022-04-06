Mardin’de şiddetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Mardin’de şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden başlayarak saat 23.59'a kadar kentin Doğusunda, Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli (4060 km/Saat) yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksaklıklar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz edilmektedir ifadelerine yer verildi.

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