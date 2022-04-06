Mardin’in de bulunduğu 7 ilde enerjide acele kamulaştırma kararı

Mardin, Samsun, Bursa, Ordu, Burdur, Balıkesir ve Muş'ta yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Samsun Asarcık Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Nusaybin İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı amacıyla projelerin güzergahına isabet eden taşınmazlar ile projeler dahilinde inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 380 kW Bursa Batı Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu ve 154 kW AkkuşKorganKavşak HES Fatsa Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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