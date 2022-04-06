Mardin’de kerpiç ev yıkıldı, faciadan dönüldü

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kerpiç ev yıkıldı. O esnada evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 16.00 sıralarında kerpiç bir ev henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Komşular gürültü sesiyle dışarı çıkıp evi kontrol ettiklerinde kimsenin evde ve enkazında altında olmadığını gördü. Ev sakinlerinin o sırada evde olmaması ise facianın eşiğinden dönüldü. Eşyalar enkaz altında kalıp kullanılamaz hale geldi. Sokakta kalan ev sahibi Çetin Elik ve çocukları, geçici bir süreliğine köyde bulunan ve kullanılamayan sağlık ocağına yerleşti.

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