Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan F.A. mahkemece serbest bırakıldı.
Kızıltepe´de telefonla konuşuyor gibi kaldırımda yürüyen kişi, karşısında gelen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-04-06 15:50:45
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