İmam ile Hristiyan ilahi korosu öğrencisinin oynadığı masa tenisinde ‘hoşgörü’ kazandı İki farklı din mensubu Dünya Masa Tenisi Günü’nde buluştu

Mardin'de Dünya Masa Tenisi Günü kutlamaları münasebetiyle imam ile Hristiyan ilahi korosu öğrencisi, kilisede, camide ve kent meydanında masa tenisi oynadı. Oyunun kazananı ise dostluk, barış ve hoşgörü oldu.

Her yıl 6 Nisan'da Dünya Masa Tenisi Günü münasebeti ile Mardin'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen etkinlik normalinden farklıydı. İki farklı din mensubu olan İmam Hatip Ramazan Atasever ve Hristiyan ilahi korosu öğrencisi İliyo Akyüz, dini kıyafetleri ile ilk önce Kırklar Kilisesi bahçesinde kurulan masa tenisinde maç yaptı. Ardından tarihi Latifiye Camii bahçesinde tekrardan bir araya gelerek orada da bir maç yaptı. Daha sonra Mardin'in adeta bir açık hava müzesini andıran manzarası önünde kent meydanında bir maç daha yaptılar. Oynanan bu 3 maçın ardından kazanan dostluk, barış ve hoşgörü oldu.

Gençlerin bütün spor dallarında spor yapmaları için çaba sarf ettiklerini belirten Gençlik Spor Şube Müdürü Serhat Çakır, “Gençlerimizin sosyal medya bağımlılığından ve diğer bağımlılıklardan kurtulması için spor yapmalarını öneriyor ve teşvik ediyoruz. Mardin hoşgörü kenti olması münasebetiyle bugün farklı iki dine mensup din adamlarımızla böyle bir organizasyon tertip ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Masa tenisi milli takım antrenörü İzzettin Atasever, Mardin olarak kızlarda Süper Lig'de 1 takım ve erkeklerde 2’nci Lig’de bir takımları olduğunu söyleyerek Mardin masa tenisi olarak Türkiye'de söz sahibi olduklarını ifade etti. Bugün bütün dünyada olduğu gibi Mardin'de de Dünya Masa Tenisi Günü’nün kutlandığını aktaran Atasever, “Bu etkinlikte dinlerin ve dillerin, hoşgörünün şehri olan Mardin'de, Hristiyan dinine mensup ilahi korosu öğrencisi ile bir imamı bir araya getirdik ve masa tenisi oynattık. Bu, Mardin'e özgü bir şey. Kazanan dostluk, barış ve masa tenisi oldu” diye konuştu.

Dünya masa tenisi gününü kutlayan İmam Hatip Ramazan Atasever ise bu konuda gençleri teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Atasever, “Spor konusunda efendimiz Hazreti Muhammed (sav) hadisi şeriflerinde ‘çocuklarınıza ata binmeyi, yüzmeyi ve ok atmayı’ teşvik etmişlerdir. Biz de bu bağlamda bu güzel günde de bu teşviki yapmaya çalışalım. Bugünün de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünün inşallah gençlerimizin spora olan bağımlılığını da, spor yaparak vücudun sıhhat bulması anlamında güzel şeylere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sporun birleştirici gücünü hatırlatan Hıristiyan ilahi korosu öğrencisi İliyo Akyüz, “Dünya Masa Tenisi Günü kutlu olsun. Mardin'in dinler ve diller şehri olması, insanların bir arada yaşamış olması, özellikle de sporda bizi bir araya getirmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün de sporun birleştirici gücü vasıtasıyla bizleri tekrardan bir araya getirmiş bulunuyor. Bundan çok büyük bir keyif alıyoruz, gurur duyduk. Bu etkinliği tekrardan gerçekleştirmiş olmamız bizi oldukça sevindirdi” ifadelerini kullandı.

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