Mardin'de imam ile kilise üyesi masa tenisi maçı yaptı



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 'Dünya Masa Tenisi Günü' etkinliğinde, imam ve kilise koro üyesi, masa tenisi maçı yaptı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever, maçta kazananın 'dostluk' olduğunu söyledi.

'Dünya Masa Tenisi Günü' dolayısıyla, tarihi Latifiye Camisi ve Kırklar Kilisesi'nin bahçesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Tenisseverlerin katıldığı etkinlikte, imam Ramazan Atasever ve Kırklar Kilisesi Süryani koro grubu üyesi İliyo Akyüz de masa tenisi oynadı. Organizasyonun gençler ve çocukların masa tenisiyle tanışması açısından önemli olduğunu ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Serhat Çakı, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı, masa tenisine teşvik etmek amacıyla burada bulunmaktayız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mardin, bir hoşgörü şehri olması münasebetiyle böyle bir organizasyon tertip ettik. Gençlerimizin sadece masa tenisinde değil tüm spor branşlarında spor yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Gençlerimizin sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan kurtulmaları için spor yapmalarını öneriyoruz. Öncelikle Mardin zaten bir hoşgörü kenti, hoşgörü kenti olması münasebetiyle bugün farklı 2 dine mensup din adamlarımızla böyle bir organizasyon tertip ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KAZANAN DOSTLUK OLDU'

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever de kentte masa tenisi olarak Süper Lig'de bir takımları olduğunu ifade ederek, "Bu etkinlikte dinlerin ve dillerin, hoşgörünün şehri olan Mardin'de bir kilise görevlisi ile imamı bir araya getirdik ve masa tenisi oynattık. Tabi ki kazanan dostluk oldu, barış oldu, masa tenisi oldu. Teşekkür ediyorum" dedi.

İmam Ramazan Atasever, "Peygamberimiz spora teşvik ederdi. Biz de gençleri spora teşvik etmek istiyoruz. Gençlerimizle buluşmamız çok mükemmel oldu. Spora teşvik etmek, sağlıklı bir vücuda sahip olmak dinimizin de emri. Gençlerimizin sıhhatli bir şekilde günlerini geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kilise görevlisi Süryani İliyo Akyüz de etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Mardin'in diller ve dinler şehri olması, insanların bir arada yaşaması, özellikle de bu müsabakanın bizi bir araya getirmiş olması mutlu ediyor. Bugün de sporun birleştirici olması vesilesiyle bizleri bir araya getiriyor ve bundan çok büyük keyif alıyoruz. Çok büyük gurur duyduk. Bu etkinliği tekrardan gerçekleştiriyor olmamız bizi gerçekten sevindirdi." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Spor Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-04-07 15:51:43



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