Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 177'nci yıldönümü münasebetiyle Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde fotoğraf ve Nesrin Cihaner el sanatları sergisi açtı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut tarafından ziyaret edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da polis teşkilatının 177’inci yıldönümünü kutladıklarını belirten Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, “Bu kutlamalar çerçevesinde hem halkımıza dokunmak hem de halkımızın sempatisini kazanmak amacıyla polislerimizi, görevlilerimizin yıl içerisinde yaptıkları uygulamaları, aktiviteleri, fotoğraf sergisinde, hiçbir şart ve koşullar bizi engellemeden halkımıza hizmet vermeyi şiyar edinmiş bir teşkilat olarak onları da resmettik, göstermeye çalıştık. Serginizin amacı polis teşkilatında çalışan arkadaşlarımızın hangi koşullarda neler yaptığını bir nebze de olsa halkımıza göstermek ve halkımızın güvenini tazelemek içindi. Emniyet teşkilatının kuruluş haftası dolayısıyla bu aktivitelerimiz den biriydi sadece. Bunun yanında bugün saat 15.00'te Nuhoğlu Camii'nde Mevlidi Şerif törenimiz var. O da tüm halkımıza açık. Tüm halkımız davetlidir. Şehit aileleri ve yakınlarına iftar yemeği verdik. Bu cumartesi ve pazar günü dahil olmak üzere devam edecek ve pazar günü final olarak bitireceğiz” dedi.

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